Da Napoli, Chiariello: "Se il Milan conserva il terzo posto è perché dietro fanno la corsa del gambero"

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Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, è intervenuto su Campania 21 con il suo consueto editoriale: "Conte ha detto anche voi tutti sapete che io faccio primo o faccio secondo, lo dicono tutti e infatti così è. Evidentemente la Dea Opalla gli vuole un gran bene, perché la sorte gli ha dato la possibilità che, se anche il suo Napoli frena terribilmente, perché dopo 5 vittorie consecutive gli hanno fatto riaprire il sogno che era solamente un'illusione, come ho sempre detto, ha fatto 5 punti in 4 partite, su 12 e nonostante questo ha allungato, è secondo in classifica, ha consolidato questo turno, è favorevolissimo, perché il pareggio di Como, che era l'ultimo ostacolo veramente alto di questa stagione, salvo sorprese che sono sempre all'ordine del giorno, il Napoli si è messo sul divano e ha scoperto che il Milan è letteralmente franato.

Il lavoro di Allegri, che era stato magnificato in ogni forma, in ogni salsa, in ogni modo, adesso viene messo in discussione, perché pensate che il Milan era la squadra che aveva perso meno partite di tutti, solo una all'inizio di campionato con la Cremonese, alla prima giornata, poi non ne aveva perse più e, dopo aver vinto per 2 volte di seguito il derby, sia l'andata che il ritorno di cortomuso, come dice Allegri con linguaggio dell'ippica, si parlava ancora di un Milan in lotta a Scudetto, perfino il Napoli è stato considerato in lotta a Scudetto e invece è franato: 5 sconfitte nelle ultime 7, se ricordo bene, una vera frana, una slavina. Se conserva il terzo posto è perché dietro fanno la corsa del gambero, veramente questo è un ciapanò, come dicono a Milano, noi lo chiamiamo molto più in maniera divertente 3-7 a perdere, che è qualcosa di veramente piacevole e simpatico, ma nel calcio molto meno. Perché? Perché la Roma ha avuto la grande occasione di prendersi la qualificazione Champions e l'ha clamorosamente stracciata quando batteva la Juventus: stava battendo la Juventus 3-1 a un quarto d'ora dalla fine e si è fatta inopinatamente raggiungere. Da quel giorno la Roma è franata e ora la grande occasione è per rientrare in pista con la Fiorentina domani sera, ma comunque non raggiungendo ancora la Juventus, che la sopravanza di 4 punti, ma aveva l'opportunità di andare a più 7 sulla Juve addirittura".