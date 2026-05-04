Pellegatti affranto: “Mi viene da piangere, siamo stati lo zero assoluto”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta di ieri pomeriggio contro i neroverdi, una sconfitta arrivata in seguito ad una pessima prestazione. Queste le sue parole:

"Mi viene da piangere. Viene da piangere ai tifosi rossoneri, viene da piangere a me, perché oggi è stata, se era possibile ancora, una partita che ha visto il Milan scendere di livello rispetto alle ultime. In questo momento il Milan non è da corsa. In questo momento, se fosse un cavallo da corsa, lo si metterebbe al Prato. Metterlo al prato vorrebbe dire toglierlo dal cimento agonistico, lasciarlo riposare sperando che ritrovi un po' di vigore, un po' di volontà. Oggi è stato veramente lo zero, lo zero in tutti i reparti, lo zero a livello di manovra, lo zero di conclusione. Se noi pensiamo che il primo tiro in porta, chiamiamolo così, è un tiro cross fermato da Turati al 92' e per il resto, salvo un tiro laterale di Leao, non nella luce della porta, il nulla. Il Milan non ha saputo produrre nulla. È una crisi totale, è una crisi profonda che il Milan in qualche maniera è riuscito non del tutto a mascherare".