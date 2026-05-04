Pedulla critico: “Se spendi tutti quei milioni per Nkunku, Jashari, Athekame, Estupinian e rendono così è allarmante”
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Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato il mercato estivo del Milan che, nonostante in soldi spesi, non ha avuto una resa positiva sul campo. Queste le sue parole:
"lo, per esempio, penso al Milan, no? E alle operazioni che ha fatto il Milan, ai soldi che ha speso il Milan. Ma se tu spendi 40 milioni e passa, più o meno, ma dentro quella cifra ci sono Jashari, Nkunku, Athekame, Estupinian, non son 40 per Athekame ed Estupinian, ma sono 40 circa per i primi due nomi, e c'è il timbro del direttore sportivo e in campo non c'è una resa, comincia a essere una situazione allarmante".
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