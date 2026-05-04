Scudetto all'Inter, Martorelli: "II Milan ha pagato il non aver individuato un attaccante di grande valore sul mercato"

vedi letture

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato così lo Scudetto dell'Inter: "Strameritato, a tre giorni dalla fine con dodici punti di vantaggio l'Inter lo ha meritato sotto tutti i punti di vista, soprattutto nel gioco. Grande merito a Chivu e ai dirigenti che hanno saputo individuare in lui un allenatore molto bravo e preparato. Un plauso va fatto a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere questo campionato importante per i colori nerazzurri. Bravi tutti: la società, Marotta, Ausilio, Baccin, l'allenatore.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli? Il Napoli era una squadra molto attrezzata, sul piano qualitativo non ha nulla da invidiare all'Inter. Poi tutti gli infortuni hanno segnato un handicap non indifferente. Però l'Inter è stata brava a cogliere questa grande opportunità e sviluppare un ottimo gioco fin dal primo momento cercando di fare sempre un gol in più degli avversari. II Milan ha pagato il non aver individuato un attaccante di grande valore sul mercato".