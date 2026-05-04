Diddi: “Atteggiamento imbarazzante dei calciatori, come se sapessero che succederà qualcosa di grave”

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Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha commentato la partita dei rossoneri persa contro il Sassuolo per 2-0. Queste le sue parole:

"Ho avuto proprio la percezione che proprio l'atteggiamento, si può dire quello che ti pare, l'atteggiamento di determinati giocatori è stato, si può dire imbarazzante. Imbarazzante perché proprio mentalmente, cioè come se alcuni giocatori o fossero già coscienti di essere fuori dal progetto, oppure il gruppo squadra ha percepito che non resta l'allenatore e vedono una società completamente alla deriva e quindi è come quando si ha la percezione di perdere un punto di riferimento, capito? Perché non puoi sbagliare l'atteggiamento, cioè puoi sbagliare un gol, puoi sbagliare quello che ti pare, ma l'atteggiamento di alcuni giocatori, il fatto che prendi gol ai primi minuti e lo riprendi all'inizio del secondo tempo, cioè vuol dire che c'è qualcos'altro di molto più grosso che va oltre le sue possibilità. Non è possibile per una squadra che deve lottare per la Champions avere un atteggiamento del genere, non parlo di giocatori, parlo di atteggiamento. Cazzo, quello non può mancare, non può mancare in una partita così se sei il Milan. È una squadra senza emozioni. Com'è possibile che a quattro partite dalla fine una squadra non abbia emozioni, non abbia entusiasmo?"