MN - Il Milan non riscatterà Füllkrug, l'ex attaccante Helmes: "Non sarei sorpreso, Niclas fuori forma e senza fiducia.."

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Autore di 45 gol e 10 assist in 98 partite di Bundesliga, la redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex attaccante tedesco di Bayer Leverkusen, Colonia e Wolfsburg Patrick Helmes tramite Alessandro Schiavone per chiedergli di Niclas Füllkrug: l'attaccante del Milan, in prestito dal West Ham, non ha vissuto una seconda metà di stagione all'altezza delle attese. Anche ieri contro il Sassuolo è rimasto in panchina.

Ecco un estratto dell'intervista:

Il Milan non lo riscatterà e il West Ham lo metterà sul mercato. Si parla del VfL Wolfsburg per la prossima stagione.

“Non sarei sorpreso… quando sei fuori forma e ti viene a mancare la fiducia, prendi in considerazione l’ipotesi di una partenza. La Bundesliga è casa sua e, se vuole tornare protagonista, dovrebbe ripartire dalla Germania. Se la Bundesliga sia più adatta alle sue caratteristiche? Non so, con il tipo di giocatore che è pensavamo la stessa cosa dell’Inghilterra. Ma senza continuità all’estero ha fatto fatica. Gli consiglierei di tornare a casa per rilanciarsi. Però ha un’età in cui non è più possibile molto".