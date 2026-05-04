Caos Milan, Braglia ammette: "Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi"

Caos Milan, Braglia ammette: "Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi"MilanNews.it
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Oggi alle 22:30News
di Niccolò Crespi

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito un estratto delle sue parole sul Milan, uscito sconfitto pesantemente contro il Sassuolo.

MILAN A PEZZI

"C'è un ambiente che non è più quello di due mesi fa. Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo Champions. Temo fortemente che Juve o Milan potrebbe rimanere fuori. Se la Roma vincesse stasera, credo possa essere la favorita".