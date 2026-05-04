Nkunku-Milan, stagione da brividi: zero continuità e tanta confusione

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Una stagione totamente da dimenticare. Il giocatore sbagliato nel posto sbagliato: la triste parabola di Christopher Nkunku al Milan. Sbarcato in Italia per una cifra importante, circa 40 milioni di euro, il francese non si è mai adattato allo stile di Allegri. Caratteristiche diverse, richieste difficili per un esterno abituato a giocare solo lì, in quella zona di campo da tante stagioni. Se in più ci mettiamo che Nkunku al Chelsea nell'ultimo tempo non aveva mai trovato spazio, beh. Due conti fanno una prova. Il francese non ha mai saputo conquistarsi il Milan.

NKUNKU-MILAN: NUMERI DA BRIVIDI

Finora si registrano 32 presenze ufficiali, 6 gol e 3 assist. Un bottino davvero povero ma non è l'unico. Tutto il reparto offensivo rossonero pecca sotto il punto di vista più importante per un attaccante. I gol in questa squadra, purtroppo sono merce rara.

UN DATO ALLARMANTE: IL MILAN NELLA STORIA (PURTROPPO)

Il Milan è rimasto a secco in cinque delle ultime sette partite di campionato, non era mai successo. Non ha segnato ieri pomeriggio contro il Sassuolo, ma in precedenza non aveva trovato la via della rete neppure contro Lazio, Napoli, Udinese e Juventus. Nel frattempo, solo in due partite la squadra di Allegri è riuscita ad andare a segno: contro il Torino ha vinto 3-2, a Verona contro l'Hellas si è imposta per 1-0. Stop. I goal segnati dal 15 marzo, ovvero la domenica di Lazio-Milan 1-0 a oggi? Appena quattro: quelli menzionati poco più su.