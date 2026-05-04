MN - Donadoni meravigliato da Modric: "Va in campo con una voglia di un ragazzino di 20 anni. Questo deve essere lo spirito"

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Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”.

Un estratto delle sue parole:

Leao è divisivo. È un campione o no?

“Dipende sempre da che cosa si intende per campione. Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere qualità eccelse, ma quello che riesce a dare continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, ma avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l’allenatore non potesse mai prescindere da loro. Magari lì per lì dicevi che uno tecnicamente così non poteva giocare a certi livelli, ma poi ti rendi conto che ci sono tante altre qualità fondamentali”.

Sui rinforzi necessari per il salto di qualità:

“Nel Milan c’è un giocatore come Modric di cui tutti conosciamo l’età anagrafica. Però quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva. Pur essendo un giocatore alla soglia dei 41 anni va in campo con una voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito. Bisogna andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Chiaro che ci vogliono anche qualità tecniche, questo è pacifico. Bisogna saper trattare la palla, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc’anzi”.