Sabatini analizza: “Peggior partita stagionale, alla resa dei conti emersi tutti i limiti del Milan”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo nella peggior partita stagione disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Il Milan gioca la peggior partita stagionale, la perde 2-0 e qui siamo alla cronaca e mette in discussione uno dei primi quattro posti, quelli che servono per l'ammissione alla prossima Champions League dal valore di 100 milioni. Secondo Massimiliano Allegri è fondamentale e vitale per qualsiasi società, soprattutto per il Milan che dovrà rifondare una squadra apparsa veramente con il fiato corto, con il fiatone, con l'ansia, con un'effettiva debolezza sia tecnica, sia tattica e sia anche atletica, allo sprint finale di una stagione che nel girone d'andata aveva offerto anche delle illusioni che potevano essere trasformati perfino in sogni da scudetto. Ma poi alla resa dei conti, questo Milan è venuto fuori in tutti i suoi limiti. Stavo per dire in tutta la sua pochezza, ma non sarebbe corretto perché comunque la crisi del Milan più evidente è iniziata a cavallo e subito dopo il derby".