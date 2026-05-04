SOS Gimenez, De Grandis: "Pensavo fosse un fenomeno, invece ha deluso"

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Intervenuto così a Sky Sport, Stefano De Grandis, opinionista e giornalista ha parlato così del Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Di seguito un estratto delle sue considerazioni su Santiago Gimenez.

"Alcuni errori di mercato sono palesi: se tu paghi 37 milioni Nkunku ed è il quinto attaccante, giochi col 3-5-2 e i due attaccanti sono due mezze punte. Estupiñan a me non piace e menomale che si sono inventati Bartesaghi. Io pensavo che Gimenez fosse un fenomeno nel Feyenoord, ma mi ha deluso. Poi anche la difesa ha lacune. Allegri ha strutturato la squadra col 3-5-2 proprio per rendere migliore la difesa"

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.