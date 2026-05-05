Orlando: "Allegri uno dei migliori nella gestione del gruppo, ma non so cosa stia succedendo a questo Milan.."

vedi letture

Massimo Orlando, in eslcusiva per Tuttomercatoweb si è espresso così sul momento difficile del Milan in campionato. Ecco un estratto delle sue considerazioni sui rossoneri:

Milan ko anche col Sassuolo

"La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona. C'è una spaccatura con la tifoseria. Ora mancano tre partite, deve andare a Genova su un campo difficile, poi l'Atalanta. Si è incasinato tutto. O si ricompattano velocemente o rischia di buttare via tutto. E vedo la Roma lanciata, Gasperini ha voglia davvero dopo quanto è successo".

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio al 6' con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurientè, scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19' ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. Poi l'episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24'. Tomori già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurientè e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47' Laurientè firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51' sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.