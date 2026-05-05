Cruciani: "C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome". Zazzaroni: "Furlani e Moncada"

Cruciani: "C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome". Zazzaroni: "Furlani e Moncada"MilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Nel corso dell’ultima puntata di “Numer1 Podcast”, con Zazzaroni, Sabatini e Cruciani, proprio lo storico conduttore de La Zanzara parla di Allegri e delle varie anime all’interno del Milan:

Non lo dico per difendere Allegri, hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che Allegri non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome”.

Interviene Zazzaroni: “Furlani e Moncada, lo dico io”.

Cruciani: “Lo dici tu. Se quest’uomo riesce a portare a casa il risultato finale che è quello che è sempre stato l’obiettivo, ha del miracoloso”.