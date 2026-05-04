Gli altri vincono, il Milan si "accontenta". Ma la società lo sa che l'Inter ha fatto 80 punti in più negli ultimi sette campionati?

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La Milano calcistica è divisa in due parti con sentimenti completamente diversi: in casa dell'Inter c'è grande euforia per lo scudetto conquistato ieri sera, mentre il Milan si lecca le ferite dopo l'ennesimo passo falso delle ultime settimane e inizia a temere di non riuscire a raggungere la qualificazione alla prossima Champions League che sembrava già in tasca. Se i nerazzurri vincono, in via Aldo Rossi ci si continua ad "accontentare" di arrivare tra le prime quattro più per motivi di bilancio che sportivi. Per la sesta volta negli ultimi sette campionati il Diavolo chiuderà alla spalle dell'Inter, con l'unica eccezione nella Serie A 2021-2022 quando il Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini riuscì nell'impresa di vincere il tricolore.

CONFRONTO AVVILENTE - A parte questa parentesi miracolosa, il confronto con l'Inter negli ultimi anni è a dir poco avvilente: basti pensare che dal campionato 2019-2020 a oggi i nerazzurri hanno raccolto ben 80 punti in più dei rossoneri (il dato della Serie A 225-2026 è ovviamente aggiornato alla 35^ giornata visto che mancano ancora tre gare da disputare). Se si guardano invece i punti di ritardo accumulati dal Diavolo dallo scudetto il conto sale a 102 punti. Ecco i numeri nel dettaglio:

STAGIONE 2019-20

JUVENTUS: scudetto, 83 punti

INTER: secondo posto, 82 punti

MILAN: Serie A: 6° posto, 66 punti (17 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2020-21:

INTER: : scudetto, 91 punti

MILAN: secondo, 79 (12 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2021-22

MILAN: scudetto, 86 punti

INTER: secondo, 84 punti (-2 punti)

STAGIONE 2022-23:

NAPOLI: scudetto, 90 punti

INTER: terza, 72 punti

MILAN: quarto, 70 punti (20 punti dallo scudetto, vai in Champions per penalizzazione Juve. Semifinale di Champions League persa con l’Inter).

STAGIONE 2023-24

INTER: scudetto, 94 punti

MILAN: secondo, 75 (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2024-25

NAPOLI: 82 punti, scudetto

INTER: 81 punti, secondo

MILAN: 63 punti, ottavo posto (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2025-26 (in corso)

INTER: 82 punti

NAPOLI: 70 punti

MILAN: 67 (15 punti alla 35ª giornata)

PUNTI DI RITARDO ACCUMULATI DALL’INTER: 80 punti

PUNTI D RITARDO ACCUMULATI DALLO SCUDETTO: 102 punti

COSA FARANNO STAVOLTA? - Per un club come il Milan, abituato per anni a vincere o comunque a lottare fino alla fine per lo scudetto, si tratta di numeri davvero imbarazzanti che fanno molto male ai tifosi. E dovrebbero fare male anche alla società milanista che invece di pensare a come tornare a vincere, pensa solo ed esclusivamente ai bilanci e quindi si accontenta di arrivare tra le prime quattro per poter incassare i milioni che arrivano dalla partecipazione alla Champions League. Sarà così anche questa estate o finalmente capiranno che per tornare a vincere bisogna lavorare in un certo modo e prendere giocatori di un certo tipo come sta ripetendo da settimane anche Massimiliano Allegri durante le riunioni con i dirigenti? La risposta si saprà più avanti, sperando che non sia la stessa degli ultimi anni.