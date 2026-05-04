Biasin: "Siamo sicuri che la proprietà rossonera sia delusa se il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro?"

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Presente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha dichiarato sul Milan: "L'anno scorso l'Inter non ha vinto nulla e vive una stagione del genere come una delusione perchè non ha vinto. Io non so se la proprietà del Milan sia delusa per il secondo o terzo posto della squadra rossonera o se quello è l'obiettivo. E' questo che fa la differenza. Se tu sei deluso allora curi il tuo problema, se invece pensi che arrivare tra le prime quattro sia il tuo obiettivo non curi mai i tuoi problemi".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Como 62

Roma 61 *

Atalanta 55

Bologna 49

Sassuolo 49

Lazio 48 *

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28 *

Verona 20

Pisa 18

* una partita in meno