Biasin: "Siamo sicuri che la proprietà rossonera sia delusa se il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro?"

Biasin: "Siamo sicuri che la proprietà rossonera sia delusa se il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro?"MilanNews.it
Oggi alle 12:21News
di Enrico Ferrazzi

Presente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha dichiarato sul Milan: "L'anno scorso l'Inter non ha vinto nulla e vive una stagione del genere come una delusione perchè non ha vinto. Io non so se la proprietà del Milan sia delusa per il secondo o terzo posto della squadra rossonera o se quello è l'obiettivo. E' questo che fa la differenza. Se tu sei deluso allora curi il tuo problema, se invece pensi che arrivare tra le prime quattro sia il tuo obiettivo non curi mai i tuoi problemi".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno