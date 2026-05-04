Pasotto: "Il Milan non gioca, il Milan non è cattivo, il Milan non segna, anzi non tira proprio "

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta del Milan contro il Sassuolo: "Certo, non è come quella notte gelida del 12 gennaio di dodici anni fa, ma anche con i 25 gradi di ieri corrono brividi intensi lungo la schiena di Massimiliano Allegri. Che, evidentemente, alla guida del Milan ha nel Mapei Stadium coordinate in stile triangolo delle Bermuda: il suo Diavolo da queste parti scompare dai radar. In questo momento il Milan molto semplicemente non c'è e, a tre partite dalla fine e con sei punti ancora da portare a casa, non ci potrebbe essere notizia peggiore.

Il Milan non gioca, il Milan non è cattivo, il Milan non segna (un gol nelle ultime cinque partite), anzi non tira proprio (nessuna conclusione nello specchio a Reggio Emilia). E adesso la classifica inizia a trasformarsi da comodo sofà e letto del fachiro. Subito sotto il quarto posto, il Como ha rosicchiato un punto ma il vero pericolo arriva dalla Roma: in caso di vittoria domani sera sulla Fiorentina, i giallorossi si porterebbero a meno tre dal Diavolo, anche se il Milan avrebbe il vantaggio degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti".