Passerini: "A fine partita i tifosi hanno respinto la squadra, rifiutando i saluti: molti fischi, sacrosanti"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentando la sconfitta del Milan contro il Sassuolo: "L’Inter ride, il Milan piange. C’è chi si prepara a festeggiare lo scudetto e chi rischia di restare fuori anche dalla Champions. Sconfitta pesantissima per il Diavolo in casa dello scintillante Sassuolo di Grosso, che passa 2-0 con le reti di Berardi e Laurienté, con pieno merito. Anzi: il risultato poteva essere anche peggiore per i rossoneri, mai in partita, svuotati e senza carattere, rimasti in dieci dopo nemmeno mezz’ora per l’espulsione di Tomori per doppio giallo.

Il Diavolo ora trema: rimane inchiodato a 67 punti e adesso deve guardarsi alle spalle. Una sola vittoria nelle ultime 5 partite e un solo gol segnato: sono i numeri di una crisi generale, che riguarda tutti i reparti, non solo l’attacco. Anche se Leao, Nkunku, Gimenez e Pulisic hanno fatto flop un’altra volta. Là davanti è il nulla. A fine partita i tifosi hanno respinto la squadra, rifiutando i saluti: molti fischi, sacrosanti. Svanito il sogno scudetto, il Milan si è completamente spento. Allegri deve trovare una contromisura, subito: per la Champions servono 6 punti fra Atalanta, Genoa e Cagliari. Visto così, sembra una missione alla portata. Ma giocando come contro il Sassuolo, o meglio «non» giocando, non lo è affatto".