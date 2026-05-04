Ramazzotti racconta: "Ieri Leao, quando è stato sostituito da Allegri, non ha fatto una piega"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Una prestazione bruttissima sul campo, "la peggiore della stagione" secondo Allegri. Una classifica che rischia di prendere una brutta piega se questa sera la Roma batterà la Fiorentina e andrà a -3. E i fischi dei tifosi al termine del match. Con la squadra che non è andata sotto il settore occupato dai tanti tifosi rossoneri, encomiabili nell'incitare Maignan e compagni nonostante il ko. Nel pomeriggio da dimenticare del Milan a Reggio Emilia c'è stato anche l'episodio (evitabile) dopo il triplice fischio di Maresca. Altra tensione dopo la quarta sconfitta nelle ultime sette giornate.

Leao si era già preso la sua razione di fischi al momento della sostituzione. Nelle ultime settimane Rafa si è abituato a questa "frattura" nel rapporto con il popolo rossonero e ieri, quando è stato sostituito da Allegri, non ha fatto una piega. Nel dopopartita Gabbia ha spiegato l'accaduto cercando di spegnere l'incendio: "Siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la sfida. E' normale che fossero arrabbiati: ci meritavamo i fischi che ci hanno rivolto ed è giusto che abbiano espresso la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo, ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano in quello che è successo. Maignan? Siamo andati a salutare la nostra gente, ci hanno fischiato, giustamente, e siamo andati via".