Omaggio da brividi dello stadio del Bologna per il bolognese Zanardi
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Ciao Alex, orgoglio bolognese": e' lo striscione in tribuna al Dall'Ara, lo stadio della squadra rossoblù che prima dell'anticipo di pranzo della serie A, Bologna-Cagliari, rende omaggio a un figlio illustre della citta', Alex Zanardi. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio disposto dal Coni, e al termine da tutto lo stadio e' partito un forte, prolungato applauso per il campione paralimpico morto la sera del 1° maggio a Noventa Padovana (ANSA).
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