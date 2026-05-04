Doverosa precisazione: Maignan ha ritirato la squadra negli spogliatoi, ma dando seguito all'invito dei tifosi milanisti

vedi letture

La ricostruzione del post gara del "Mapei Stadium", grazie ai social, si arricchisce di una doverosa precisazione: Mike Maignan ha effettivamente consigliato alla squadra di 'ritirarsi' nello spogliatoio invece di andare a ringraziare i tifosi occupanti il settore ospiti dello stadio reggiano, ma dando seguito all'invito degli ultras milanisti stessi. La parte più calda della tifoseria rossonera, dopo aver sostenuto fieramente la squadra per tutta la partita, ha fischiato i calciatori, chiedendo loro a gesti di non avvicinarsi al loro settore al termine del match.

SASSUOLO-MILAN (2-0): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium al termine di una gara indirizzata fin dai primi minuti. I neroverdi passano in vantaggio già al 6’ con Domenico Berardi, che chiude una rapida combinazione con Laurienté scoccando un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ ha una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento del cambio - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente la partita arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene ancora in ritardo su Laurienté e rimedia il secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci. Nella ripresa il Sassuolo prende il controllo e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano il tris con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot o Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce il 2-0 con ordine e senza correre rischi, portando a casa una vittoria meritatissima. Sassuolo ottavo insieme al Bologna, Milan terzo e ancora non matematicamente in Champions.