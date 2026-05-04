Serie A, la classifica aggiornata: il Milan complica la corsa Champions

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan complica la corsa ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica aggiornata dopo il posticipo della domenica sera tra Inter e Parma.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno