Andamento da Conference: il girone di ritorno del Milan è da horror maniaci
I numeri delle ultime cinque giornate, uniti a quelli del girone di ritorno, descrivono uno scenario quasi desolante. I rossoneri nonostante tutto sono ancora all'interno dei primi quattro posti, ma il calo di rendimento preoccupa parecchio. Andando oltre la percezione di seguito vi forniamo qualche statistica per far comprendere ancora meglio la brutta piega che ha preso la stagione del Milan.
Solo una vittoria nelle ultime 5 partite
Napoli sconfitta
Udinese sconfitta
Verona vittoria
Juventus pareggio
Sassuolo sconfitta
GIRONE DI RITORNO
25 punti in 16 partite
16 gol fatti, 14 subiti
ottavo posto momentaneo
Il Milan ha segnato di più solo di Cagliari, Bologna, Parma, Lecce, Pisa, Verona e Cremonese
Il Milan è terzultimo per rendimento nelle ultime cinque giornate: una vittoria, un pareggio e una sconfitta
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