Milan, crisi gol importante: i numeri in attacco sono indecenti

Milan, crisi gol importante: i numeri in attacco sono indecentiMilanNews.it
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Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

Che il Milan stia facendo così fatica nel girone di ritorno non deve sorprendere. Perché? Basta leggere i numeri degli attaccanti rossoneri in questo 2026. Quasi un attentato alla salute e alla serenità del tifoso.

I DIGIUNI DA GOL DEGLI ATTACCANTI DEL MILAN (aggiornati a oggi)

- Christian Pulisic non segna da 126 giorni ovvero dal 28 dicembre 2025, Milan-Verona 3-0
- Niclas Füllkrug: non segna da 105 giorni. Milan-Lecce 1-0 del 18 gennaio:
- ⁠⁠Christopher Nkunku: non segna da Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio. 69 giorni 
- ⁠⁠Santiago Gimenez: in campionato non segna da Milan-Bologna 3-1, 9 maggio 2025: 359 giorni senza segnare in campionato, ma con 4 mesi di stop per infortunio
- Rafael Leao: non segna dal 1º marzo 2026, Cremonese-Milan 0-2: 63 giorni