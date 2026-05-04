Malore per Alex Ferguson all'Old Trafford, portato in ospedale per precauzione
(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford poco prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils è stato portato in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Fonti - come riporta la Bbc - hanno sottolineato che si è trattato di una misura precauzionale per l'ex allenatore del Manchester United, 84enne, e non di un'emergenza. Ferguson, che ha guidato lo United per 27 anni durante un periodo glorioso, assiste alle partite del club dal palco d'onore.
Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Ferguson ha avuto un'emorragia cerebrale nel 2018 che lo ha lasciato gravemente malato. (ANSA).
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