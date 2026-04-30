Champions, Arteta contro il Var: "Assurdo annullare il rigore concesso"

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(ANSA) - ROMA, 30 APR - Coda polemica nell'1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal. Il tecnico degli inglesi, Mikel Arteta, si è detto "furioso" dopo che alla sua squadra è stato negato un rigore che avrebbe potuto portare i Gunners in vantaggio nella gara d'andata della semifinale di Champions League contro gli spagnoli. Sull'1-1 al 33' della ripresa, l'arbitro olandese Danny Makkelie ha indicato il dischetto doopo che il difensore dell'Atletico, David Hancko, aveva colpito Eberechi Eze. Il direttore di gara ha poi cambiato idea dopo la revisione al Var e stabilito che il contatto non era stato abbastanza forte. "Siamo rimasti delusi per il rigore concesso all'Atletico - ha detto Arteta -. In Premier League non sarebbe penalty, ma qui devo accettare che, viste le regole e la loro coerenza, si tratti di un fallo di mano. Quello che mi fa infuriare è come sia stato possibile annullare invece il rigore concesso a Ebs.

Questo cambia il corso della partita. E a questo livello, mi dispiace, ma non può succedere". Makkelie aveva già assegnato due rigori: uno all'Arsenal per un fallo di Hancko su Viktor Gyökeres, contestato pre dall'Atlético. E uno ai madrileni per un fallo di mano di Ben White. Julián Alvarez ha trasformato il rigore e la partita è terminata 1-1. (ANSA).