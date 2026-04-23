Yamal, sospiro di sollievo: stagione finita ma Mondiale salvo

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Mercoledì sera, al 40’ di Barcellona-Celta, Lamine Yamal dopo essersi procurato un calcio di rigore, ha preso il pallone e ha tirato, mettendo a segno il 30° gol in Liga. Fin qui tutto normale se non che, dopo pochissimi secondi, è calato il panico sul terreno di gioco. Il 10 del Barcellona infatti non ha festeggiato per la rete segnata e ha chiesto subito il cambio buttandosi sull’erba con la faccia piena di dolore e preoccupazione, e la mano che teneva il bicipite femorale della gamba con la quale aveva appena calciato. La paura, dopo essersi accertati della gravità dell'infortunio, era che il talento spagnolo potesse addirittura dover saltare il Mondiale che inizierà tra qualche mese. Ma fortunatamente per lui e per tutti gli appassionati di calcio, così non sarà.

IL RESPONSO

Lesione al bicipite femorale della gamba sinistra: è questo l'esito degli esami. Il talento spagnolo, come si legge nel comunicato, ha chiuso in anticipo la stagione con i blaugrana e "Seguirà un trattamento conservativo, si perderà il resto della stagione e si prevede che sia disponibile per il Mondiale".