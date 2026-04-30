CorSport: "Il Milan ha 3 spine. Chukwueze, Bennacer e Musah rientreranno: così saltano 60 milioni"

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In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "Il Milan ha 3 spine. Chukwueze, Bennacer e Musah rientreranno: così saltano 60 milioni". Il Diavolo ha diversi giocatori in prestito dalle cui cessioni a titolo definitivo entreranno diversi milioni nelle casse milanisti che poi verranno reinvestiti sul mercato. Ci sono però tre calciatori che difficilmente verranno riscattati: si tratta di Samuel Chukwueze, Ismael Bennacer e Yunus Musah. Senza il loro addio, salteranno circa 60 milioni di euro.

PRESTITI E RISCATTI: LA SITUAZIONE DI CHUKWUEZE, MUSAH E BENNACER

Il vero ago della bilancia sono i riscatti di Yunus Musah e Samuel Chukwueze, solo che le circostanze sono differenti. Il riscatto dell'Atalanta per l'americano porterebbe nelle casse 26 milioni di euro: francamente però, salvo clamorose sorprese, appare quasi impossibile che la Dea eserciti l'opzione per quanto poco ha giocato il centrocampista ex Valencia in questa stagione. La speranza di incasso ingente dunque ricade sull'esterno nigeriano: al Fulham sono contenti di Chukwu ma comunque il suo rendimento è stato da giocatore di rotazione. Il club inglese è disposto a spendere 24 milioni per un calciatore che fa da jolly? Più probabile che i Cottagers si siedano al tavolo per trattare un prezzo al ribasso. Infine c'è Ismael Bennacer, con un quadro indecifrabile. Quando è stato bene, quest'anno, l'algerino è sempre stato titolare con la Dinamo Zagabria: il problema è che ha avuto due infortuni lunghi. Il riscatto è fissato a 10 milioni, il versamento della quota dipende dalle strategie del club croato.