La Gazzetta in apertura: "Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a Guerra"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Non solo Goretzka. Ora il Milan ripensa a Guerra". Da tempo il club di via Aldo Rossi è al lavoro per provare a regalare a Max Allegri il centrocampista tedesco Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. Il tecnico livornese è un suo grande estimatore da anni ed è convinto che possa essere l'innesto giusto per aumentare la qualità, la personalità e l'esperienza della mediana milanista.

Ma gli innesti in mezzo al campo potrebbero essere più di uno e per questo nelle ultime ore sarebbe tornato di moda un profilo che il Milan aveva seguito a lungo la scorsa estate prima di decidere di affondare su Ardon Jashari: si tratta di Javi Guerra, centrocampista del Valencia che ha un contratto fino al 2029 e soprattutto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Nel mirino del Diavolo c'è poi sempre anche Ismael Koné del Sassuolo.