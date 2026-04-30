Tuttosport in prima pagina: "Lukaku si offre al Milan!"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Lukaku si offre al Milan!". Il centravanti belga ha ormai rotto con il Napoli e per questo è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il giocatore, attualmente ai box per infortunio, si sarebbe offerto al Diavolo che in estate prenderà almeno un attaccante. Le sue caratteristiche sarabbero perfette per Max Allegri che vorrebbe una punta come Lukaku, ma ci sono grandi dubbi sulle sue condizioni fisiche visto che quest'anno è stato fuori a lungo.

Nelle scorse ore, il belga è tornato a farsi sentire sui social con questo post enigmatico su Instagram: "I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando nulla. Semplicemente non mi sto divertendo”.