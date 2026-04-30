Romano: "Il Milan non ha ancora attivato tutto per quanto riguarda l'operazione Lewandowski", il motivo

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su diverse questioni importanti, come il futuro dell'ex Milan Sandro Tonali, quello di Robert Lewandowski, uno dei tanti nomi finiti nel mirino del Diavolo in vista della prossima estate, e non solo.

Su Robert Lewandowski: "È stato scritto che a San Siro per Milan-Juventus ci fosse Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski. Con massimo rispetto, posso dirvi che l'agente non era a Milano questo weekend. Zahavi è fuori dall'Europa in questo momento, quindi il futuro di Lewandowski non è un discorso che ha portato avanti in questo weekend, sarà però presto in Italia. Non era a San Siro per Milan-Juventus ma questa potrebbe essere la partita tutta italiana per il futuro del polacco. Il Milan è un po' diviso internamente, non ha ancora attivato tutto per quanto riguarda quest'operazione perché c'è inanzitutto da capire i costi e poi ovviamente dei punti interrogativi legati all'età. La Juventus ha a più riprese parlato con i suoi agenti per capire la situazione, ma non c'è una proposta. Lewandowski ha dalla Saudi Pro League e dalla MLS offerte importanti, e non è da dimenticare l'offerta di rinnovo del Barça, un solo anno, a ribasso, non convincente. Presto Zahavi arriverà a Milano, ma non era presenta per Milan-Juventus".