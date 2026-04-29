Tomori potrebbe presto trovare l'accordo per un prolungamento fino al 2030 con il Milan

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Attualmente in scadenza nel 2027, Fikayo Tomori spera ancora in una convocazione per il prossimo Mondiale e potrebbe presto trovare l'accordo per un prolungamento fino al 2030 con il club rossonero. I dialoghi fra il Milan ed il suo entourage sono ben avviati, con sensazioni positive che filtrano da entrambe le parti in causa. In questo campionato col Milan Tomori ha messo insieme un totale di 30 presenze con all'attivo anche due assist per i compagni mentre resta a 0 la voce gol segnati.

AVANTI PER IL SI

"Tomori 2030: avanti tutta per il sì": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che nelle prossime settimane potrebbe arrivare il rinnovo di Fikayo Tomori fino al 30 giugno 2030 (l'attuale contratto scade nel 227). I dialoghi tra le parti sono ben avviati da tempo e sia da via Aldo Rossi he dall'entourage del giocatore filtrano sensazioni positive sul prolungamento del difensore inglese.

Al termine di Milan-Juventus 0-0, Tomori ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di Telelombardia: "Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difese bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".