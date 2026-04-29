Mercato Milan: contatti con Nicolas Jackson, ma il Chelsea vuole 60 milioni

vedi letture

Il Milan è sempre alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e uno dei nomi che viene accostato spesso al Diavolo nelle ultime settimane è quello di Nicolas Jackson, giocatore classe 2001 di proprietà del Chelsea che quest'anno sta giocando in prestito al Bayern Monaco. I tedeschi non sembrano intenzionati a riscattarlo e dunque il senegalese è destinato a tornare a Londra al termine di questa stagione. I rossoneri lo tengono d'occhio e nelle scorse settimane hanno anche avuto dei contatti con il suo entourage, ma al momento i costi dell'operazione sarebbero troppo alti visto che i Blues chiedono 60 milioni di euro per il suo cartellino.

A riferirlo è tuttomercatoweb.com: "II Milan ha avuto contatti con l'entourage di Nicolas Jackson nelle scorse settimane. L'attaccante è di proprietà del Chelsea ma è attualmente in prestito al Bayern Monaco che, in questo momento, non ha intenzione di riscattarlo: 15 milioni già versati più 65 di riscatto per chi ha giocato 30 partite e segnato solamente dieci reti in tutte le competizioni. Al momento però il Chelsea non apre a un altro prestito con diritto di riscatto, ma vuole intorno ai 60 milioni".