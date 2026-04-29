Moretto: "Vlahovic-Milan? Se il serbo non abbassa le sue pretese economiche..."

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Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus che viene accostato spesso anche al Milan: "Posso confermare che c'è un po' di confusione su chi stia gestendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Pare che in questo momento sia il padre ad aver preso in mano la situazione. Da tempo dico che l'accordo tra Vlahovic e la Juventus è tutt'altro che scontato, i bianconeri stanno facendo delle riflessioni interne sul rinnovo del serbo. Al momento le trattative tra le parti sono ferme, ma posso aggiungere che nel mese di maggio le negoziazioni ripartiranno, la Juve tornerà a parlare con Vlahovic, anche se il nodo ingaggio più commissioni è ancora da superare. L'idea della Juve è quella di tenerlo solo se dovesse accettare le condizioni del club bianconero, anche perchè il giocatore, dal punto di vista fisico, non dà grande sicurezza.

La Juve sa che in questo momento Vlahovic non ha grandi proposte sia dall'Italia che dall'estero, soprattutto per le cifre che chiede l'attaccante. In questo momento è quindi tutto in stand-by, le altre squadre non affondano, le cifre che chiede Dusan sono molto alte. In Italia, il Milan non può avvicinarsi se il serbo non abbassa le sue pretese economiche. Altre squadre di A che cercano un attaccante sono Napoli e Roma, ma Vlahovic ha sempre chiuso le porte a queste destinazioni. Vedremo cosa succederà, ad oggi siamo in una fase di attesa. La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della soctà bianconera".