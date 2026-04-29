Vlahovic non resta indifferente alle avances: oltre al Milan ci sono anche altri club stranieri a monitorarlo

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Giovanni Albanese, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "Vlahovic l’estate scorsa era pure nella lista di Allegri, alla ricerca di un 9 con le caratteristiche del serbo. Il tecnico lo conosce dai tempi della Juve, ma Dusan in questi mesi è stato folgorato da Spalletti e vorrebbe rimanere con lui per un altro anno almeno. Il Milan tiene d’occhio la situazione, anche perché l’attaccante potrebbe muoversi a parametro zero, nel frattempo lui e la Juve si annusano ma per adesso non si prendono: il rapporto tra le parti è buono da quando il papà del giocatore ha preso in mano la situazione, ma l’accordo sull’ingaggio non c'è ancora.

Alla Continassa hanno già lasciato intendere che l’attaccante dovrebbe accettare un ridimensionamento sostanzioso del proprio compenso: quest’anno chiuderà a 12 milioni per via di un bonus fedeltà che va ad aumentare la base degli 8, ma il nuovo tetto massimo del club è sui 6 milioni riconosciuti a Yildiz e da lì non ci si muove. In attesa di arrivare a fine stagione per i confronti, Vlahovic resta concentrato sul proprio recupero fisico e non resta indifferente alle avances dall'Italia e non solo: oltre al Milan ci sono anche altri club stranieri a monitorarlo, per questo motivo l’attesa non lo scompone più di tanto. Piuttosto, sfrutterà l'ultimo mese per mostrare il proprio valore e convincere chi ha dubbi".