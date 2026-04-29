Il Milan ascolterà offerte per Loftus-Cheek. Moretto: "La destinazione più probabile resta l'Inghilterra"

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Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sulle possibili partenze a centrocampo nel Milan: "Al Milan ci saranno degli innesti in mezzo al campo, ma ci saranno anche delle partenze. Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascoltrà anche per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell'inglese, che in questa stagione è stato usato come jolly da Max Allegri, è in scadenza nel 2027.

Loftus-Cheek ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento, e quindi il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek che è quindi in uscita dal club rossonero".