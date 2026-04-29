Ramazzotti: "La partenza di Leao permetterà al Milan di costruire un super attacco"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao: "La partenza di Rafa Leao permetterà al Milan di costruire un super attacco. Un reparto pronto ad affrontare il ritorno in Champions, sempre che in questo finale di campionato non ci siano brutte sorprese per Allegri. Il Manchester United è tornato a pensare al portoghese, già obiettivo del passato. Con Carrick terzo in classifica (e cinque posti utili per l’ingresso nella coppa europea più importante), i Red Devils programmano la squadra del futuro e un agente Fifa ha sondato il terreno con il procuratore del numero dieci e con il club di via Aldo Rossi. Lo scenario è chiaro: il Diavolo non considera più Rafa incedibile ed è pronto ad ascoltare offerte. Lo United, da canto suo, è alla ricerca di un giocatore che garantisca la superiorità numerica a sinistra e che si alterni con Cunha.

La prima scelta è Morgan Rogers, l’esterno dell’Aston Villa che ha una valutazione altissima, il doppio rispetto ai 50 milioni con i quali il Milan inizierebbe una trattativa per Leao. Il talento di Almada ha scatto e qualità da top, non la continuità di rendimento dei campioni. Questo è stato il suo tallone d’Achille soprattutto nelle ultime due stagioni rossonere. Per il momento la trattativa tra le due società non è iniziata, ma c’è chi sta tessendo la tela per provare a mettere attorno a un tavolo le due dirigenze, per portare Rafa oltre Manica e magari per inserire nell’operazione una contropartita tecnica. Il Milan vorrebbe solo soldi e i pezzi del puzzle da sistemare sono diversi".