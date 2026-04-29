Gozzini: "Ecco la richiesta del Sassuolo per Koné, una cifra simile a quella pagata dal Milan per altri investimenti a centrocampo"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'interesse del Milan per Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo che ha molto ben impressionato in questa prima stagione in Italia: "Ismael Koné è nato nel 2002 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ma a 7 anni si è trasferito in Canada, a Montreal, con la mamma. Per questo gioca con la nazionale canadese. Il Sassuolo lo ha preso in estate dal Marsiglia e Ismael ha convinto presto Fabio Grosso ad affidarsi a un centrocampo molto definito: lui, Matic e Thorstvedt. Ha funzionato, come dimostrano il decimo posto del Sassuolo e i 6 gol segnati da Koné in Serie A.

Il Sassuolo un'estate fa ha preso Ismael Koné dal Marsiglia pagando 2,5 milioni di prestito e 10,5 per il riscatto. In totale, 13 milioni. Un anno dopo, con 30 presenze e 6 gol in campionato, Koné vale decisamente di più. La richiesta del Sassuolo è intorno ai 20-25 milioni, cifra simile a quella pagata dal Milan per altri investimenti a centrocampo negli ultimi anni. La concorrenza non manca... e anche questo è un tema da considerare. Chi può entrare nella partita? In Italia, la Juventus è interessata. All'estero, attenzione alla Francia, dove Koné è ovviamente molto conosciuto".