Moretto su Loftus-Cheek: "Non ha convinto in rossonero e quindi il Milan cercherà una soluzione per l'inglese"
Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sulle possibili partenze a centrocampo nel Milan: "Al Milan ci saranno degli innesti in mezzo al campo, ma ci saranno anche delle partenze. Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascoltrà anche per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell'inglese, che in questa stagione è stato usato come jolly da Max Allegri, è in scadenza nel 2027.
Loftus-Cheek ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento, e quindi il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek che è quindi in uscita dal club rossonero".
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