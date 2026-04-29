Pedullà sicuro: "Goretzka a zero ti cambia la vita, a maggior ragione in un centrocampo considerato già forte"

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Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, si è così espresso nel suo editoriale su Leon Goretzka: "Non è indifendibile chi sta pensando a Leon Goretzka per il futuro. Il Milan ha acceso i motori da tempo, adesso deve fare in modo di arrivare al traguardo non bucando tutti i passaggi. Goretzka a zero ti cambia la vita, a maggior ragione in un centrocampo considerato già forte. E che potrebbe diventarlo ancora di più, a patto di non bucare l’assalto al famoso centravanti di qualità".

DUE OFFERTE DEL MILAN

Per venire incontro alle esigenze di Massimiliano Allegri sul mercato e anche per convincerlo a rimanere sulla panchina rossonera anche l'anno prossimo, evitando possibili sgambetti dal ruolo di CT della Nazionale, il Milan si muove per rinforzare la sua rosa con almeno un colpo importante per ogni reparto della squadra. Oggi la Gazzetta dello Sport parla sia della trattativa con Mario Gila, pupillo di Igli Tare oggi alla Lazio dove lo stesso ds lo aveva portato, che di quella con Leon Goretzka, sempre più vicino.

Il titolo della rosea, questa mattina, mette in primo piano la situazione riguardante il centrale spagnolo biancoceleste: "Gila, l'offerta è giusta. Tre milioni l'anno per il difensore". Poi viene aggiunto sul centrocampista tedesco: "Goretzka a un passo". Nel sottotitolo si scende maggiormente nel dettaglio di entrambe le trattative, portate avanti con i rispettivi entourage: "Il Milan si avvicina alle richieste dello spagnolo con bonus e ingaggio a salire. Atteso il sì del tedesco". Fofana e Loftus-Cheek, in questo scenario, vengono dati come calciatori in uscita.