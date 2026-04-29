Bianchin sul centrocampo del Milan: "In un'estate in cui potrebbe spostarsi anche Kovacic..."

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan a centrocampo: "Leon Goretzka ha appena festeggiato il titolo di Bundesliga con il cacatua, la statuetta di porcellana diventata simbolo del Bayern. Non gli ri-succederà, è in scadenza a giugno e cambierà. Il Milan ha chiamato e richiamato, perché Goretzka piace molto ad Allegri e non solo: a 31 anni, è considerato l'aggiunta ideale al centrocampo di Modric e Rabiot. Da giocatore completo, potrebbe dare tanto alla squadra, giocando da mezzala e non solo, come fatto molte volte in carriera. Convincerlo non è così semplice. Goretzka vuole giocare ancora al massimo livello, con ingaggio in linea. Detto chiaro: chiede molto. Il Milan finora non si è mosso con decisione su altri profili, anche se è naturale che segua il mercato dei centrocampisti, in un'estate in cui potrebbe spostarsi anche Mateo Kovacic, amicone di Luka Modric".

LE FINANZE PER IL CENTROCAMPO

La partita tra Milan e Juventus si gioca stasera in campo ma potrebbe anche disputarsi sui tavoli delle trattative di calciomercato. In particolare rossoneri e bianconeri, a oggi, condividono un paio di obiettivi pregiati a parametro zero: si tratta del centrocampista Leon Goretzka e dell'attaccante Robert Lewandowski. Per arrivare a entrambi, anche se non serve pagare il cartellino, servirà ugualmente disponibilità economica e per questo le due società ragionano su quali giocatori potrebbero essere sacrificati per fare cassa.

Tuttosport oggi ne cita due, uno per squadra: "Fofana e Gatti: vendesi. Un tesoretto per i colpi". Nell'occhiello si parla del centrale juventino che è seguito anche dal Galatasaray in Turchia: "Il difensore della Juve piace in Premier: Nottingham ed Everton attente". Nel sottotitolo invece viene affrontata la questione Fofana, con due club francesi che sarebbero interessati al mediano rossonero: "Sul centrocampista del Milan gli occhi di Lione e Marsiglia: può finanziare l'approdo di Goretzka. Alta la richiesta dei rossoneri: per il francese servono circa 30 milioni".