Pellegatti: “Leao verso il Manchester United. Inglesi offrono una contropartita”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un'indiscrezione della Gazzetta dello Sport riguardante un eventuale interesse concreto del Manchester United per Leao. Queste le sue parole:

"L'indiscrezione clamorosa della Gazzetta dello Sport, ma è un'indiscrezione figlia di fonti importanti, non è una notizia che viene solo aleggiata, sembra che sia abbastanza confermata, quindi una notizia certa, è che Leao potrebbe essere vicino ai saluti al Milan perché gli ha messo gli occhi addosso il Manchester United. Il Manchester United sarebbe interessato all'acquisizione di Leao. Ma l'altra grande novità è che il Manchester vuol mettere qualche contropartita tecnica e allora quale potrebbero essere i giocatori? Ci sono tre giocatori che potrebbero essere inseriti con un conguaglio, credo, a favore del Milan".