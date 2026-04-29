Romano smentisce la presenza dell'agente di Lewandowski per Milan-Juve: "Presto arriverà a Milano"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su diverse questioni importanti, come il futuro dell'ex Milan Sandro Tonali, quello di Robert Lewandowski, uno dei tanti nomi finiti nel mirino del Diavolo in vista della prossima estate, e non solo.

Su Sandro Tonali: "Purtroppo rivederlo in Serie A non è uno scenario realistico per quest'estate. In passato la Juventus ha provato a riportarlo con sé, anche quest'estate ci avrebbe ripensato, ma la possibilità di riuscire a fare l'operazione con le cifre che chiederà il Newcastle, con tutta la concorrenza della Premier, è impossibile, perché i club inglesi, City e United, sono molto interessanti ed è molto verosimile che continui la sua carriera in Inghilterra".

Su Robert Lewandowski: "È stato scritto che a San Siro per Milan-Juventus ci fosse Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski. Con massimo rispetto, posso dirvi che l'agente non era a Milano questo weekend. Zahavi è fuori dall'Europa in questo momento, quindi il futuro di Lewandowski non è un discorso che ha portato avanti in questo weekend, sarà però presto in Italia. Non era a San Siro per Milan-Juventus ma questa potrebbe essere la partita tutta italiana per il futuro del polacco. Il Milan è un po' diviso internamente, non ha ancora attivato tutto per quanto riguarda quest'operazione perché c'è inanzitutto da capire i costi e poi ovviamente dei punti interrogativi legati all'età. La Juventus ha a più riprese parlato con i suoi agenti per capire la situazione, ma non c'è una proposta. Lewandowski ha dalla Saudi Pro League e dalla MLS offerte importanti, e non è da dimenticare l'offerta di rinnovo del Barça, un solo anno, a ribasso, non convincente. Presto Zahavi arriverà a Milano, ma non era presenta per Milan-Juventus".

Su Nicolas Jackson: "Occhio al suo nome per quest'estate. Jackson quest'estate tornerà al Chelsea perché il Bayern non eserciterà il riscatto da 65 milioni, e per i club italiani potrebbe essere un'opportunità, anche se dipende dai Blues. O i londinesi danno l'ok a un prestito a costi contenuti, oppure Jackson in Italia sarà ancora difficile. Posso dirvi però che Jackson darebbe apertura all'Italia. Ha già delle possibilità in Inghilterra, ma in passato era stato molto vicino al Milan, un'idea di giocare in Italia lo tenta, il suo agente lo ha confermato, quindi occhio perché potrebbe essere un nome a sorpresa per l'estate perché MIlan e Juventus stanno cercando un attaccante".