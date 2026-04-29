Pellegatti: “Tre contropartite dallo United per Leao: ecco quali sono”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato e riportato l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport riguardo un possibile interessamento concreto del Manchestre United per Leao. Queste le sue parole:

"Il Manchester United metterebbe sul piatto tre contropartite tecniche per arrivare a Leao. Il primo è Joshua Zirkzee, un giocatore già vicino al Milan. Il costo è intorno ai 22-25 milioni di euro, quindi il conguaglio per il Milan potrebbe essere intorno ai 20 milioni. Ebbene Zirkzee con Sorloth credo che sia una bella opportunità per il Milan e credo che piaccia ai tifosi. Questa è la prima. L'altra, un altro grande giocatore, valore 30 milioni, è Ugarte, giocatore che è costato al Manchester 50 milioni quando l'ha preso dal Paris Saint-Germain. È un centrocampista centrale molto forte. L'ultimo, che anche nel Barcellona ha dato spettacolo, è Rashford. Ecco, Rashford è un giocatore dal valore di 40 milioni, quindi il conguaglio sarebbe, diciamo, non altissimo, però c'è un problema ed infatti è un po' distaccato dagli altri perché in questo momento prende 10 milioni netti, una cifra che il Milan non può neanche avvicinare. Però sarebbe la terza possibilità che il Manchester potrebbe dare, cioè sono tre giocatori del Manchester sul mercato".