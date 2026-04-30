Dossena: "Appena Leao sbaglia, piovono fischi. Rapporto deteriorato: per il suo bene meglio dividersi"
Beppe Dossena, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante “Maracanà” toccando anche un tema caldo di casa Milan. Le sue parole:
Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?
"Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. È il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello".
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