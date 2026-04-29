Paratici sicuro: “Se va avanti così il calcio italiano si estingue. Soluzione? Partire dai primi calci”

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Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Instagram, ha riportato le parole di Fabio Paratici rilasciate al panel "I giovani nel sistema calcio italiano", dove il direttore sportivo ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano. Di seguito le sue parole:

“Siamo arrivati a un punto dove il calcio italiano va in estinzione se va avanti cosi. I nostri calciatori alla base non sono inferiori rispetto a quelli degli altri paesi. La soluzione? Ragionare su scala più ampia. Non vorrei solo che si parlasse solo di Under 23, che è solo l’ultimo anello dei settori giovanili, è un post-formazione che c’è in tutti i settori italiani. La soluzione ai mali parte dai primi calci, da quelle persone nei club che ne fanno una vocazione. Dobbiamo ragionare su una scala più ampia, quella di selezione, formazione e delle infrastrutture”