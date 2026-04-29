Di Napoli distrugge Leao: "È un giocatore strapagato, non è un top player"

Di Napoli distrugge Leao: "È un giocatore strapagato, non è un top player"MilanNews.it
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Oggi alle 22:40News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'attaccante Arturo Di Napoli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle voci circolate in queste ore che vedrebbero Joshua Zirkzee di nuovo in orbita Diavolo

Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?
"Credo se ne siano accorti tutti, è un giocatore strapagato, non è un top player, un ottimo giocatore, che forse in un altro ambiente potrebbe ritrovare stimoli. Rimane uno che non ha dimostrato quello che gli altri pensavano che avesse. Lo pensavo anche io, ma ora è giunto il momento di cambiare".