Festival di rigori al Riyadh Metropolitano: Atletico e Arsenal si giocheranno a Londra l'accesso alla finale
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Atletico Madrid e Arsenal pareggiano 1-1 al Riyadh Air Metropolitano nell'andata della semifinale di Champions League. Gara equilibrata e decisa da due calci di rigore: nel primo tempo Gyokeres sblocca il risultato dagli 11 metri dopo essersi guadagnato il fallo. Nella ripresa l'Atletico reagisce e trova il pari con Julian Alvarez, sempre su penalty.
I Colhoneros sfiorano a più riprese il sorpasso, prima con Griezmann, fermato dalla traversa, e poi con Lookman, mentre nel finale l'Arsenal protesta per un rigore poi cancellato dal VAR. Tutto resta aperto: la qualificazione si deciderà a Londra.
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