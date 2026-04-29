Festival di rigori al Riyadh Metropolitano: Atletico e Arsenal si giocheranno a Londra l'accesso alla finale

Festival di rigori al Riyadh Metropolitano: Atletico e Arsenal si giocheranno a Londra l'accesso alla finaleMilanNews.it
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Oggi alle 23:10News
di Lorenzo De Angelis

Atletico Madrid e Arsenal pareggiano 1-1 al Riyadh Air Metropolitano nell'andata della semifinale di Champions League. Gara equilibrata e decisa da due calci di rigore: nel primo tempo Gyokeres sblocca il risultato dagli 11 metri dopo essersi guadagnato il fallo. Nella ripresa l'Atletico reagisce e trova il pari con Julian Alvarez, sempre su penalty.

I Colhoneros sfiorano a più riprese il sorpasso, prima con Griezmann, fermato dalla traversa, e poi con Lookman, mentre nel finale l'Arsenal protesta per un rigore poi cancellato dal VAR. Tutto resta aperto: la qualificazione si deciderà a Londra.  