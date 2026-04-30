Zazzaroni sicuro: “PSG-Bayern? Calcio non replicabile, non c’è strategia. Allegri gioca uno schifo ma…”
Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:
PSG-Bayern, che dice?
"Una bella partita. Per molti allenatori non è calcio. lo mi sono divertito, sicuramente non c'è strategia, è come gli Harlem Globetrotters. Sei 5-2, chiuditi un po', invece ha voluto continuare. La direzione del calcio è questa? E' quella di perdere le coppe? Non credo. Quel tipo di calcio è divertente, poi devi fare i conti con l'Italia e con società indebitate. E' un calcio difficilmente replicabile. Vedere partite come Milan-Juve...sicuramentre è meglio, però dobbiamo fare i conti con noi stessi. Il nostro calcio come quello? Non possiamo farlo, non siamo in grado. A me piacerebbe tornare indietro di 30 anni, il nostro DNA è vincere in contropiede ma non abbiamo più quei uomini. Gli allenatori qui devono vincere i campionati o portare a casa la salvezza o la qualificazione Champions. Per gli italiani arrivare secondi è un fallimento, vedi Conte. Allegri è uno schifo perché gioca un calcio terrificante ma ha 15 punti in più dello scorso anno. Parliamo come se avessimo certi campioni, ma non li abbiamo".
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