Iuliano: "Anche Allegri ha la curiosità di vedere Jashari con le chiavi del centrocampo in mano"

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Chi gioca al posto di Modric ora che il croato, purtroppo, ha finito la stagione col Milan a causa della frattura allo zigomo rimediata in Milan-Juventus? La risposta scontata dovrebbe essere Jashari, con lo svizzero che in stagione non è mai riuscito a trovare continuità per vari motivi, dall'infortunio al fatto che il rendimento di Modric l'ha reso intoccabile. Ora, salvo sorprese, è arrivato anche il suo momento. Mark Iuliano, negli studi di Radio Serie A, parla così dell'ex Brugge:

“Io dico Jashari perché è il sostituto naturale, a piede invertito, di Modric. E poi secondo me anche Allegri ha la curiosità di vedere questo ragazzo con le chiavi del centrocampo in mano e vedere come può gestire il centrocampo del Milan o la fase di transizione, positiva e negativa del Milan, perché se devono costruire qualcosa di importante credo che questo giocatore abbia bisogno di minuti. Da Jashari ci aspettiamo il compitone, che crei, che più dietro sia quello che forse De Bruyne è per il Napoli, che inventi calcio con rapidità. Poi ha un mancino che, devo essere sincero, a me piace molto. Però devo valutare questo giocatore, perché veramente non l’abbiamo ancora scoperto”.