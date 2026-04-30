Non solo Goretzka: il Milan ripensa a Guerra del Valencia, che però ha una clausola molto alta

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Non è un mistero che il primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo è Leon Goretzka, che a fine stagione si libererà a zero dal Bayern Monaco. Il tedesco è una precisa richiesta di Max Allegri e intorno a questa trattativa si respira un certo ottimismo. L'idea di trasferirsi in rossonero e di vivere a Milano stuzzica non poco il giocatore che ha trasmesso fiducia alla dirigenza milanista sulla sua risposta positiva.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Goretzka potrebbe non essere l'unico innesto in mezzo al campo. E per questo il Milan sarebbe tornato sulle tracce di Javi Guerra, centrocampista del Valencia che il Diavolo ha cercato a lungo la scorsa estate. Il suo nome potrebbe tornare quindi d'attualità, ma c'è un grosso ostacolo da superare, ossia la clausola rescissoria da 100 milionio di euro che il club spagnolo ha inserito nel nuovo contratto fino al 2029 che il giocatore ha firmato l'estate scorsa.